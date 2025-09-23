L'Amour est dans le pré plus fort que le Ballon d'or
Une audience « exceptionnelle » .
Ce lundi soir, le sacre d’Ousmane Dembélé a enregistré plus d’1,6 millions de téléspectateurs en moyenne selon Médiamétrie, comme le rapporte Le Parisien. Un nombre de personnes supérieur à la population de pays comme le Bahreïn , l’étrange monarchie d’Eswatini ou encore le Bhoutan, connu pour son indice de bonheur national brut et son célèbre club, le Thimphu City FC. …
MBC pour SOFOOT.com
