L'alliance entre le Japon et les USA est primordiale, dit Takaichi à Trump

par Kevin Buckland
La nouvelle Première ministre japonaise, Sanae Takaichi, a dit samedi au président américain, Donald Trump, que renforcer l'alliance entre le Japon et les Etats-Unis était la "priorité absolue" de son gouvernement.
Lors de son premier appel avec Donald Trump, Sanae Takaichi a également dit que Tokyo était un "partenaire indispensable" de Washington en matière de stratégies vis à vis de la Chine et dans l'Indo-Pacifique.
"Je lui ai fait savoir que renforcer l'alliance entre le Japon et les Etats-Unis est la priorité absolue de la politique étrangère et de sécurité de mon administration", a déclaré Sanae Takaichi, selon un message publié sur le site internet de la Première ministre.
"Nous avons confirmé notre engagement commun à élever encore davantage cette alliance vers de nouveaux sommets."
