L’Allemagne, fer de relance des attaquants de Ligue 1

Ces dernières saisons, de nombreux attaquants de Ligue 1 ont rejoint la Bundesliga. Anthony Modeste, Serhou Guirassy, Randal Kolo Muani, Hugo Ekitike et plus récemment Elye Wahi... tous ont décidé de traverser le Rhin pour (re)donner un élan à leur carrière. Éléments de réponse sur le pourquoi du comment.

Le Kolossal Fussball serait-il l’antidote de l’attaquant de Ligue 1 en quête de renouveau ? Le cas d’Elye Wahi, exfiltré de l’OM pour 20 millions d’euros après six mois de galère, est le dernier exemple d’une vraie tendance. Précédemment, Anthony Modeste avait fait le choix de quitter Bastia pour Hoffenheim en 2013, avant de devenir une icône du côté de Cologne. Une voie ouverte, empruntée par de nombreux titis du PSG en manque de temps de jeu (Moussa Diaby, Christopher Nkunku ou encore Xavi Simons) et suivie avec succès par Serhou Guirassy, qui a explosé à Stuttgart avant de partir à Dortmund, Randal Kolo Muani, révélé aux yeux de l’Europe à Francfort, ou encore Hugo Ekitike, qui suit actuellement ce même chemin.

Un football favorable à l’expression offensive

C’est d’ailleurs l’agent de ce dernier qui tente d’apporter un premier élément de réponse sur l’appétence des « grantatakans » français pour le championnat allemand. « En Allemagne, c’est un football très offensif, ça se joue jusqu’au bout, on n’attend pas l’adversaire dans son camp et on ne craint pas de perdre. On attaque, plutôt que de défendre. On essaie de marquer plutôt que de ne pas encaisser » , nous explique Karl Mwakalo Buchmann, qui gère la carrière de l’ancien Parisien. Des dires vérifiables en chiffres : le championnat allemand a la moyenne de buts la plus élevée du top 5 européen (3,22 par match, en décembre 2024).…

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com