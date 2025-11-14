 Aller au contenu principal
L’Allemagne doit-elle rappeler Manuel Neuer pour la Coupe du monde ?
information fournie par So Foot 14/11/2025 à 10:06

Alors que l’Allemagne affronte ce vendredi soir le Luxembourg sans pouvoir encore assurer sa qualification pour le Mondial 2026, la question du gardien titulaire secoue la sélection. Ter Stegen est blessé, Baumann n’était pas censé être là, et derrière, les jeunes manquent encore de bouteille. De quoi raviver une idée que l’on croyait enterrée : et si Manuel Neuer revenait ?

Entre ses deux derniers matchs de qualification – ce vendredi face au Luxembourg, puis lundi contre la Slovaquie –, la sélection allemande a surtout une certitude : rien n’est encore certain. L’équipe de Julian Nagelsmann cherche son équilibre, et surtout son dernier rempart. Depuis que Marc-André ter Stegen soigne son dos à Barcelone, le poste de gardien est devenu une patate chaude. Oliver Baumann, d’ordinaire tranquille à Hoffenheim, se retrouve propulsé titulaire (8 sélections) sans vraiment l’avoir demandé. Quant à Noah Atubolu et Jonas Urbig, les deux jeunes de service, ils sont à l’âge où on découvre la pression des matchs à élimination directe à la télévision, pas sur le terrain.

Le fantôme de Neuer plane encore

Manuel Neuer, lui, a tiré sa révérence internationale après l’Euro 2024. Une sortie discrète, à l’image d’un joueur qui pensait avoir tout donné au pays. Sauf que la retraite du capitaine a laissé un vide immense, presque irréparable. « Manuel Neuer est un gardien d’une extra-classe, qu’on ne trouve pas partout » , rappelle Bodo Menze, fondateur du centre de formation de Schalke en 1991, où le portier a grandi pendant 20 ans avant d’enchaîner les saisons au Bayern. Jens Lehmann et Oliver Kahn étaient des gardiens très forts sur leur ligne, mais Neuer a interprété le rôle différemment : tu peux presque lui donner un poste de joueur de champ dans un club de troisième division. »

Par Cyprien du Brusle pour SOFOOT.com

