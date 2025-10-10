L'Allemagne déroule, la Belgique et la Suède galèrent

Les multiplex de National sont plus sympas.

Peu de buts, un seul match dingue, le multiplex de la soirée européenne de qualifications au Mondial a été timide. Grâce à un seul penalty signé Granit Xhaka, la Suisse bat la Suède et confirme son statut de favori du groupe B (2-0) . La Suède, qui aurait pu égaliser par Alexander Isak juste avant la mi-temps, rate tout dans ce début parcours de qualifications. Son attaque à 210 millions d’euros n’a marqué que deux buts en trois matchs. Les Blågult sont derniers de leur groupe, alors que Kosovo et Slovénie ont fait match nul ce soir (0-0) .…

UL pour SOFOOT.com