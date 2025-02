information fournie par So Foot • 19/02/2025 à 18:08

L’Allemagne bat des records d’affluence cette saison

La Bundesliga et la 2. Bundesliga attirent toujours plus de spectateurs. La Ligue allemande de football (DFL) a annoncé un record d’affluence pour la première moitié de la saison 2024-2025, avec 10,38 millions de billets vendus , soit 100 000 de plus que le précédent record de 2023-2024, rapporte Kicker .…

BGC pour SOFOOT.com