Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
Qarabağ surprend Francfort à la dernière seconde, l'Atlético sans solutions à Galatasaray
information fournie par So Foot•21/01/2026 à 20:45
Qarabağ surprend Francfort à la dernière seconde, l'Atlético sans solutions à Galatasaray
Plus d’informations à venir sur sofoot.com…
Galatasaray 1-1 Atlético de Madrid
Buts : M.Llorente (20
e
) pour le Gala // G.Simeone (4
e
) pour les Clochoneros
…
La justice enquête sur des accusations de traite d'être humains et de travail dissimulé après une plainte d'une famille colombienne visant le joueur du PSG Lucas Hernandez, des faits que l'international français et son épouse contestent. Ce père, cette mère et ...
Lire la suite
Yassine bonne humeur. Trois jours après la cruelle finale de CAN perdue à domicile par le Maroc contre le Sénégal, Yassine Bounou est allé de sa publication, à froid. Sur son Instagram ce mercredi, le portier des Lions de l’Atlas a écrit un message rempli de positivité ...
Lire la suite
Les compos sont tombées. C’est le choc de ce mercredi soir en Ligue des champions. Dans son Vel’ aux odeurs fumantes, l’OM doit obtenir un résultat contre Liverpool pour rester dans le rang d’une qualification pour le tour suivant. Pour se faire, Roberto De Zerbi ...
Lire la suite
Les Hernandez dans la tourmente. Ce mercredi, Paris Match a révélé que Lucas Hernandez et sa femme Victoria Triay font l’objet d’une plainte pour traite d’être humains et travail dissimulé, déposée par une famille colombienne chargée d’assurer la sécurité et la ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer