L'Algérie déplore un nouveau forfait en vue de la CAN
Après Gouiri, c’est Belaïli.
Sorti après vingt minutes lors du derby entre l’Espérance de Tunis et le Club africain, Youcef Belaïli souffre d’une rupture des ligaments croisés du genou droit. Verdict : au moins six mois d’arrêt, et un forfait acté pour la CAN 2025. …
MH pour SOFOOT.com
