information fournie par So Foot • 20/02/2025 à 23:50

L’Ajax arrache sa qualification au bout de la nuit, la Real Sociedad s’amuse

Là aussi, c’était dingo.

Bousculé par l’Union Saint-Gilloise, alors qu’ils étaient en ballottage favorable suite à leur succès 0-2 à l’aller, l’Ajax Amsterdam s’en est sorti au bout de la nuit en prolongations (1-2) . Très vite mis à mal par la réalisation de Kevin Mac Allister, frère d’Alexis, sur un service du soyeux Sofiane Boufal (16 e ), les Ajacides vont jouer à 10 dès la 25 e minute suite à l’expulsion de Davy Klaassen. Pour ne rien arranger, Promise David va transformer un penalty et jeter un coup de froid à la Johan Cruijff Arena. En prolongations, l’Ajax va miraculeusement obtenir à son tour un penalty, que transformera Kenneth Taylor en prenant à contre-pied Anthony Moris. Malgré une fin de match électrique, une bagarre et une énorme occasion des Belges en toute fin de match, l’Ajax survit et se qualifie pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa.…

TM pour SOFOOT.com