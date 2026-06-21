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L'Ajax annonce le départ d'Oscar Garcia
information fournie par So Foot 21/06/2026 à 21:48

L'Ajax annonce le départ d'Oscar Garcia

L'Ajax annonce le départ d'Oscar Garcia

L’amour dure trois mois. L’Ajax a annoncé ce dimanche le départ de son entraîneur Óscar García . Un classique durant la période estivale sauf que l’ancien technicien de Saint-Étienne ou encore de Reims a été nommé il y a seulement trois mois.

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LB pour SOFOOT.com

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