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L'Ajax annonce le départ d'Oscar Garcia
information fournie par So Foot•21/06/2026 à 21:48
L'Ajax annonce le départ d'Oscar Garcia
L’amour dure trois mois.
L’Ajax a annoncé ce dimanche le départ de son entraîneur Óscar García
. Un classique durant la période estivale sauf que l’ancien technicien de Saint-Étienne ou encore de Reims a été nommé il y a seulement trois mois.
La Belgique, sans mordant, a concédé son deuxième match nul du Mondial-2026 face à l'Iran (0-0), qui n'a pas su profiter des trente dernières minutes à onze contre dix, dimanche à Los Angeles. Après leur 1-1 inaugural contre l'Egypte, les Diables rouges restent ...
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Deux matchs et nouveau match nul pour l'Iran et la Belgique. Réduits à dix pendant vingt minutes malgré leur domination, la Belgique concède le 0-0 face à l'Iran et voit l'étau se resserrer concernant la qualification en 16es de finale. Belgique 0-0 Iran Expulsion ...
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L’amour ouf. Présent en conférence de presse, Kylian Mbappé n’a pas hésité à tresser des louanges à son coéquipier sur le front de l’attaque, Ousmane Dembélé . Des louanges pour Dembélé et Olise « J’ai revu le match deux fois, une fois tout seul et l’autre avec ...
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C’est oui ou bien c’est non ? Alors que plusieurs médias évoquaient un intérêt du Real Madrid pour Michael Olise dès ce mercato, le club merengue a démenti toute information indiquant une prise de contact avec le joueur dans un communiqué publié samedi. Embed x.com… ...
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