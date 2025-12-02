 Aller au contenu principal
L’Ajax Amsterdam joue devant un seul supporter
information fournie par So Foot 02/12/2025 à 15:22

Pas de risques de fumigène cette fois, à moins que…

Ce dimanche, le match entre l’Ajax Amsterdam et Groningen a été interrompu après cinq minutes de jeu, en raison de l’utilisation massive de fumigènes dans les tribunes de la Johann-Cruyff Arena. Reportée, la rencontre se joue ce mardi (coup d’envoi à 14h30) , dans un stade vide… ou presque.…

CDB pour SOFOOT.com

