L’Ajax Amsterdam joue devant un seul supporter
Pas de risques de fumigène cette fois, à moins que…
Ce dimanche, le match entre l’Ajax Amsterdam et Groningen a été interrompu après cinq minutes de jeu, en raison de l’utilisation massive de fumigènes dans les tribunes de la Johann-Cruyff Arena. Reportée, la rencontre se joue ce mardi (coup d’envoi à 14h30) , dans un stade vide… ou presque.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer