L'agent de T. Dos Santos, jeune du FC Metz grièvement brûlé à Crans-Montana, donne des nouvelles du joueur

L’incendie ayant fait 40 victimes et de nombreux blessés dans la nuit du nouvel an à Crans-Montana (Suisse) a aussi frappé le football français, puisqu’un jeune joueur du centre de formation du FC Metz, Tahirys Dos Santos (19 ans), était présent et y a été grièvement brûlé . Ce jeudi soir chez nos confrères de RMC, son agent Christophe Hutteau a donné des nouvelles du défenseur, transféré à l’hôpital de Stuttgart après le drame : « Je ne me suis pas entretenu avec lui. Il n’était pas en capacité de s’exprimer. […] Compte tenu du fait qu’il a été transféré dans un service pour grands brûlés, je vous laisse imaginer l’état physique dans lequel se trouve malheureusement Tahirys. »

« Je savais que Tahirys passait ses vacances à Crans-Montana, il était chez des amis qui possèdent un chalet , explique-t-il . Le 31 décembre au matin, il m’a appelé pour me dire qu’il travaillait dur physiquement, que l’objectif de la seconde partie de saison était d’intégrer définitivement le groupe professionnel, qu’il faisait tout ce qu’il fallait pour revenir en grande forme. C’est un garçon de 19 ans, en pleine force de l’âge, qui venait de faire sa première apparition dans le groupe pro en Coupe de France. Tout s’enchaînait magnifiquement bien et ça venait récompenser un grand professionnalisme de sa part. […] J’espère qu’il ne verra pas son rêve brisé. Mais le côté footballistique n’est pas très important aujourd’hui. L’important, c’est qu’il retrouve son intégrité physique et morale. » …

JB pour SOFOOT.com