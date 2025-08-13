L'agent de Gianluigi Donnarumma déglingue le PSG
Divorce à l’italienne.
Après quatre années de bons et loyaux services, Gianluigi Donnarumma quitte le PSG dans la douleur. « En arriver à écarter Gianluigi Donnarumma après ce qu’il a fait pour le club est un énorme manque de respect » , a fulminé son agent, Enzo Raiola, au micro de Sky Italia.…
EL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer