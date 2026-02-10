 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L’agent d’Endrick met les choses au clair sur l'avenir de l'attaquant brésilien
information fournie par So Foot 10/02/2026 à 11:03

L’agent d’Endrick met les choses au clair sur l'avenir de l'attaquant brésilien

L’agent d’Endrick met les choses au clair sur l'avenir de l'attaquant brésilien

Clair et net. L’agent d’Endrick a tenu à mettre les choses au clair au sujet de l’avenir de sa pépite dans un entretien sur la chaîne Win Win . Arrivé à Lyon cet hiver, l’international brésilien, prêté sans option d’achat, ne risque pas d’y faire long feu : « Que se passera-t-il la saison prochaine ? Difficile à dire, mais une chose est sûre : à la fin de cette saison, Endrick sera de nouveau un joueur du Real Madrid » , a assuré Thiago Freitas.

Des débuts fracassants

Lors d’une interview accordée à L’Équipe fin janvier, Endrick était pourtant resté flou à ce sujet : « Dieu seul sait ce qu’il va se passer, s’il va me dire de rester ici ou pas. Personne ne sait déjà ce qu’il va advenir demain. » Titularisé à une seule reprise avec les Merengues cette saison, Endrick a réalisé des débuts flamboyants avec l’Olympique lyonnais en marquant cinq buts et en délivrant une passe décisive lors de ses six premiers matchs . Sa dernière sortie a en revanche été bien moins réjouissante puisque ce dernier a été exclu face à Nantes pour un mauvais geste.…

TM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Affaire Epstein : l’entourage de Ribéry dénonce une fake news
    Affaire Epstein : l’entourage de Ribéry dénonce une fake news
    information fournie par So Foot 10.02.2026 12:29 

    L’heure de la contre-attaque. Alors que le nom de Franck Ribéry a été cité à six reprises dans les millions de documents liés à Jeffrey Epstein , financier coupable de crimes sexuels condamné pour incitation à la prostitution d’une mineure qui s’est suicidé en ... Lire la suite

  • Lamine Yamal admet être nul en cuisine
    Lamine Yamal admet être nul en cuisine
    information fournie par So Foot 10.02.2026 12:17 

    On ne peut pas briller sur tous les tableaux. À l’occasion d’un entretien accordé à ESPN Mexico, Lamine Yamal y est allé de ses petites confidences. Alors qu’il avait soufflé il y a quelques temps avoir commencé à prendre des cours de cuisine, le prodige barcelonais ... Lire la suite

  • Bleus : et si un nouveau gardien entrait dans la danse ?
    Bleus : et si un nouveau gardien entrait dans la danse ?
    information fournie par So Foot 10.02.2026 12:00 

    Comme Grégory Coupet bien avant lui, Jean Butez pourrait connaître sa première sélection en équipe de France sur le tard . Dans une interview donnée à L’Équipe , le gardien de Côme est revenu sur les rumeurs indiquant que le staff des Bleus le surveillait . Formé ... Lire la suite

  • À Pescara, il suffisait d'Insigne
    À Pescara, il suffisait d'Insigne
    information fournie par So Foot 10.02.2026 11:52 

    Sans club depuis le début de la saison, Lorenzo Insigne a fini par poser ses valises à Pescara, lanterne rouge de Serie B. Un retour aux sources pour l’ailier italien, qui y a connu les premières grandes heures de sa carrière il y a presque quinze ans. Alors qu’il ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank