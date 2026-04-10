L'agence Moody's laisse inchangée la note de crédit de la France

La Tour Eiffel et l'horizon de Paris au coucher du soleil, vus de la Tour Montparnasse à Paris
L'agence de notation Moody's a maintenu inchangée vendredi la note de crédit de la France, assortie de perspectives négatives.
La note souveraine de la France reste à "Aa3", depuis son dernier abaissement par l'agence en décembre 2024.
Le 6 mars dernier, Fitch avait également maintenu à A+ la note de la France, qu'elle avait abaissée le 12 septembre 2025 en raison de la flambée de la dette publique.
Le déficit de la France s'est élevé à 5,1% du produit intérieur brut (PIB) en 2025. Pour 2026, le gouvernement de Sébastien Lecornu entend réduire le déficit public à 5% du PIB.
"Le déficit budgétaire de 5,1% du PIB en 2025 est inférieur à nos attentes de 5,4%, rendant l’objectif de déficit de 5,0 % en 2026 plus réalisable", écrit l'agence dans son rapport d'évaluation.
"Cela dit, le budget 2026 n’apporte aucune clarification sur les mesures visant à réduire le déficit au-delà de cette année", ajoute l'agence en pointant le risque que les partis politiques "ne parviennent pas à s’entendre sur de nouvelles mesures de consolidation pour 2027 et au-delà", en particulier six mois avant la présidentielle.
L'agence relève aussi des risques liés à la hausse des coûts d'emprunt de l'Etat français en raison du conflit au Moyen-Orient qui pourrait être problématique si elle persistait sur une longue période.
(Jean-Stéphane Brosse)
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