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L'agence Moody's laisse inchangée la note de crédit de la France
information fournie par Reuters 10/04/2026 à 23:58

La Tour Eiffel et l'horizon de Paris au coucher du soleil, vus de la Tour Montparnasse à Paris

La Tour Eiffel et l'horizon de Paris au coucher du soleil, vus de la Tour Montparnasse à Paris

L'agence de notation ‌Moody's a maintenu inchangée vendredi la note de crédit ​de la France, assortie de perspectives négatives.

La note souveraine de la France reste à "Aa3", depuis son dernier abaissement ​par l'agence en décembre 2024.

Le 6 mars dernier, Fitch avait également ​maintenu à A+ la ⁠note de la France, qu'elle avait abaissée le 12 ‌septembre 2025 en raison de la flambée de la dette publique.

Le déficit de la ​France s'est élevé ‌à 5,1% du produit intérieur brut (PIB) en ⁠2025. Pour 2026, le gouvernement de Sébastien Lecornu entend réduire le déficit public à 5% du PIB.

"Le ⁠déficit budgétaire de ‌5,1% du PIB en 2025 est inférieur ⁠à nos attentes de 5,4%, rendant l’objectif de ‌déficit de 5,0 % en 2026 plus réalisable", ⁠écrit l'agence dans son rapport d'évaluation.

"Cela dit, ⁠le budget 2026 ‌n’apporte aucune clarification sur les mesures visant à réduire ​le déficit au-delà de ‌cette année", ajoute l'agence en pointant le risque que les partis politiques "ne ​parviennent pas à s’entendre sur de nouvelles mesures de consolidation pour 2027 et au-delà", en ⁠particulier six mois avant la présidentielle.

L'agence relève aussi des risques liés à la hausse des coûts d'emprunt de l'Etat français en raison du conflit au Moyen-Orient qui pourrait être problématique si elle persistait sur une ​longue période.

(Jean-Stéphane Brosse)

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