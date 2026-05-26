Football: Genesio ne sera plus l'entraîneur de Lille la saison prochaine

L'entraîneur de Lille, Bruno Genesio

Le ‌club de Lille a annoncé ​lundi que Bruno Genesio ne serait plus l'entraîneur des Dogues la saison prochaine ​après deux ans à ce poste.

"Le Losc et ​Bruno Genesio ont ⁠décidé de ne pas donner suite ‌à leur collaboration au terme de cette saison 2025-2026 et des ​deux ‌années de contrat qui liaient ⁠son entraîneur principal au club", a annoncé le club nordiste dans un communiqué.

Arrivé ⁠à l'été ‌2024 après des expériences à ⁠la tête de l'Olympique lyonnais, ‌du Beijing Guoan et du ⁠Stade rennais, le technicien de ⁠59 ans ‌a mené Lille à la cinquième place ​de Ligue ‌1 l'an passé puis sur la troisième marche du ​podium cette saison.

Sur la scène européenne, il avait été éliminé ⁠en huitièmes de finale de Ligue des champions la saison dernière et au même stade en Ligue Europa cette année.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par ​Tangi Salaün)