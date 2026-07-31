BREF-L'AFT adjugera €10,5 mlds-12,5 mlds d'OAT LT la semaine prochaine
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La Bourse de Paris navigue dans le vert vendredi, poussée par une vague de résultats d'entreprises bien accueillis par les investisseurs, sur fond de retour en grâce des valeurs tech liées à l'intelligence artificielle (IA). Vers 10H30 heure de Paris, le CAC 40 ... Lire la suite
Au lendemain d'un lourd repli (-8,95%), le titre Sanofi se reprend ( 2,35%, à 74,48 euros). L'action profite d'achats à bon compte et d'une note globalement positive d'Oddo BHF. Les analystes estiment que la chute du titre de la veille, malgré des résultats supérieurs ... Lire la suite
La banque publique d'investissement Bpifrance a annoncé vendredi avoir cédé environ 2,5% du capital de l'opérateur français Orange pour quelque 1,1 milliard d'euros, mais en détient toujours 7,1%, selon un communiqué publié vendredi. "Bpifrance annonce le succès ... Lire la suite
L'assureur français Axa a publié vendredi un bénéfice net de 4,17 milliards d'euros, en hausse de 6% sur un an, soutenu à la fois par le développement commercial et des hausses de prix. "Axa réalise au premier semestre une performance que nous qualifions authentiquement ... Lire la suite
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