BREF-L'AFT adjugera €10,0 mlds-12,0 mlds d'OAT LT la semaine prochaine
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Des bancs de sable blanc se dévoilent et les bateaux restent à quai, faute de fond suffisant dans les eaux cristallines du lac d'Annecy qui, sous un soleil bleu persistant, baisse d'un centimètre par jour et se rapproche de son niveau le plus bas. "C'est la première ... Lire la suite
A 82 ans, E. Jean Carroll savoure le moment: l'ex-journaliste américaine est la seule femme à avoir fait condamner Donald Trump pour agression sexuelle mais a dû, pour cela, livrer une bataille sans merci qu'elle relate dans un livre. "Certains moments étaient ... Lire la suite
C'était en 2016. Le camp surnommé la "grande jungle", situé en périphérie de la ville de Calais, dans le nord de la France, était démantelé. Cet endroit abritait des milliers de migrants. Ils avaient tous le même rêve : traverser la Manche et rejoindre le Royaume-Uni. ... Lire la suite
La première cause d'absentéisme au travail est la maladie, qui concerne 90,03 % des arrêts en 2025. C'est un nouveau record. En 2025, le taux d'absentéisme dans les entreprises en France a atteint 4,68 %, en hausse de 0,27% par rapport à l'année précédente, selon ... Lire la suite
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