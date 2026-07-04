L'Afrique, l'Europe et l'Asie sont les grands perdants de ces seizièmes de finale

L’heure des comptes. Les seizièmes de finale ont livré leur verdict la nuit dernière. Il est donc temps de dresser le bilan par confédération de ce premier round de phase à élimination directe de cette Coupe du monde 2026. Commençons par le Vieux Continent : douze équipes européennes croisaient le fer pour atteindre les huitièmes de finale et seulement sept d’entre elles sont parvenus à se qualifier. Avec ce ratio à peine au-dessus des 50%, l’UEFA, qui estime avoir la meilleure confédération, peut aller se coucher.

L’Asie et l’Afrique dans le dur

Quant à elle, l’Asie devrait directement partir ronfler. Seuls représentants de la confédération asiatique, l’Australie et le Japon ont pris la porte. Pour l’Afrique, le bilan est plus contrasté : le Sénégal, le Ghana, le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire, la République démocratique du Congo et l’Afrique du Sud ont été éliminés sur le fil alors que l’Algérie était elle complètement endormie contre la Suisse. Qualifiés en huitième de finale, le Maroc et l’Égypte sauvent l’honneur du continent africain. …

MBC pour SOFOOT.com