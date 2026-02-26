L'Afghanistan dit mener des représailles contre des positions militaires du Pakistan

L'Afghanistan a lancé des attaques contre des positions militaires du Pakistan le long de la frontières entre les deux pays, a déclaré jeudi le porte-parole du gouvernement taliban, ajoutant qu'il s'agissait de représailles aux récentes frappes aériennes menées par Islamabad.

Sur le réseau social X, Zabihoullah Moujahid a écrit qu'"en réponse aux provocations et violations répétées des cercles militaires pakistanais, des opérations offensives à grande échelle ont été lancées contre des positions et des installations militaires pakistanaises le long de la ligne Durand".

(Mohammad Yunus Yawar et Sayed Hassib; version française Jean Terzian, édité par Kate Entringer)