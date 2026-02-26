 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Afghanistan dit mener des représailles contre des positions militaires du Pakistan
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 17:59

L'Afghanistan a lancé des attaques contre des positions militaires du Pakistan le long de la frontières entre les deux pays, a déclaré jeudi le porte-parole du gouvernement taliban, ajoutant qu'il s'agissait de représailles aux récentes frappes aériennes menées par Islamabad.

Sur le réseau social X, Zabihoullah Moujahid a écrit qu'"en réponse aux provocations et violations répétées des cercles militaires pakistanais, des opérations offensives à grande échelle ont été lancées contre des positions et des installations militaires pakistanaises le long de la ligne Durand".

(Mohammad Yunus Yawar et Sayed Hassib; version française Jean Terzian, édité par Kate Entringer)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank