L'Afghanistan dit avoir frappé des repaires de militants au Pakistan, Islamabad dément

L'Afghanistan a déclaré vendredi avoir lancé des frappes aériennes contre des repaires de militants islamistes dans deux provinces pakistanaises, une affirmation réfutée par Islamabad, dans un contexte de nouvelles vives tensions entre ces deux pays autrefois alliés.

Des repaires situés dans les provinces pakistanaises du Baloutchistan et du Khyber Pakhtunkhwa, qui partagent toutes deux une frontière avec l'Afghanistan, ont été pris pour cible par l'armée de l'air afghane jeudi soir, précise le ministère de la Défense du gouvernement taliban dans un message publié sur X.

Il n'a pas dit comment cette attaque - la première offensive majeure menée par Kaboul depuis des mois - avait été menée.

L'Afghanistan ne dispose en effet pas d'avions de chasse, mais le pays peut se prévaloir d'une flotte d'au moins six avions et de 23 hélicoptères, selon les données de l'Institut international d'études stratégiques, basé à Londres.

Les forces talibanes sont également connues pour disposer de drones qui ont été utilisés lors des combats avec le Pakistan.

Les tensions entre les deux pays se nourrissent des accusations portées par le Pakistan sur la présence en Afghanistan de groupes islamistes armés menant des attaques transfrontalières sur son sol.

Les taliban rejettent ces accusations et considèrent les violences au Pakistan comme un problème de sécurité intérieure chez son voisin.

"Ces bases, qui auraient été utilisées (...) pour planifier et organiser des attaques contre l'Afghanistan, avaient déjà servi de points de ralliement pour plusieurs attaques meurtrières", ajoute le ministère de la Defense afghan.

"D'après les premières informations, l'opération a permis de frapper avec succès les cibles clés préalablement désignées", poursuit-il, sans donner de détails sur d'éventuelles victimes.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier dans l'immédiat ces affirmations.

LE PAKISTAN AFFIRME QU'UN "DRONE RUDIMENTAIRE" A ÉTÉ ABATTU

Le ministère pakistanais de l'Information a de son côté dementi ces affirmations, notant qu'un "drone rudimentaire" provenant d'Afghanistan avait pénétré dans l'espace aérien pakistanais et avait ensuite été immédiatement identifié et abattu.

"Ces allégations sont fausses, comme d'habitude. Les camps terroristes (...) sont en réalité situés, gérés et soutenus depuis l'intérieur des territoires sous le contrôle du régime taliban afghan", estime-t-il dans un message publié sur X.

Le conflit entre le Pakistan et l'Afghanistan a déjà fait des centaines de morts depuis le début de l'année et les efforts visant à apaiser les tensions, menés sous la médiation de la Chine, n'ont donné aucun résultat à ce jour.

Des frappes aériennes lancées la semaine dernière par l'armée pakistanaise contre trois provinces afghanes ont tué au moins 13 personnes, dont 11 enfants.

(Mohammad Yunus Yawar in Kaboul et Ariba Shahid à Karachi; version française Benoit Van Overstraeten)