L’affaire entre Mbappé et le PSG va bientôt connaître son dénouement

Journée très agitée pour l’enfant de Bondy.

L’affaire de litige entre le PSG et Kylian Mbappé va enfin connaître une conclusion. Selon les informations de l’AFP, qui s’est appuyée sur une source proche du club, la commission paritaire des recours de la Ligue de football professionnel s’est penchée ce mardi sur cette histoire et devrait donner son verdict le 25 octobre prochain . Rappelons que l’attaquant tricolore réclame trois mois de salaire plus des primes impayées à son ancien club. En tout, le pactole final s’élève à 55 millions d’euros.…

