L’affaire Aminata Diallo-Kheira Hamraoui se poursuit en Arabie saoudite

On avait presque oublié cette histoire.

Depuis trois ans maintenant, Kheira Hamraoui et Aminata Diallo se livrent une improbable bataille judiciaire. Le 4 novembre 2021, Hamraoui, qui évoluait alors au Paris Saint-Germain, était en effet ruée de coups par des hommes cagoulés, cherchant à lui briser les jambes. Au fil de l’enquête, le nom d’Aminata Diallo, coéquipière de Hamraoui au moment des faits, est remonté, faisant rapidement d’elle le possible commanditaire de l’agression. Depuis, aucune preuve n’a été avancée, et la Brigade de répression du banditisme (BRB) s’apprête à clore le dossier comme le précise Le Parisien . Pourtant, un nouvel incident est venu légèrement ranimer les débats le 16 novembre dernier, comme le rapporte le quotidien français. Aujourd’hui pensionnaires du championnat d’Arabie saoudite, Hamraoui (Al-Shabab) et Diallo (Al-Nassr), se sont en effet retrouvées à l’occasion d’un derby de Riyad entre leurs deux clubs respectifs.…

AB pour SOFOOT.com