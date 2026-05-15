L'aéroport de Palm Beach, en Floride, portera le nom de Trump à compter du 9 juillet

Le Federal Aviation Administration a annoncé que l'aéroport international de Palm Beach, en Floride, serait officiellement renommé d'après Donald Trump à compter du 9 juillet, venant ainsi s'ajouter à la liste des bâtiments, institutions, programmes gouvernementaux, navires de guerre et devises qui portent désormais le nom du président américain.

Le secrétaire des Transports, Sean Duffy, a déclaré plus tôt que le code à trois lettres de l'aéroport passerait de PBI à DJT, en référence aux initiales de Donald Trump.

(Rédigé par David Shepardson; version française Rihab Latrache, édité par Benoit Van Overstraeten)