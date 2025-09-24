L'aéroport d'Aalborg au Danemark fermé en raison de drones

L'aéroport d'Aalborg, au Danemark, a été fermé mercredi soir en raison de la présence de drones, a déclaré un porte-parole, sans préciser le nombre d'engins suspects.

Quatre vols ont été perturbés par cette intrusion, a-t-il ajouté.

L'aéroport de Copenhague, la capitale du Danemark, a été fermé pendant quatre heures lundi soir après que deux ou trois "gros" drones ont été aperçus en vol dans ses environs immédiats.

Le Danemark a qualifié cet incident d'"attaque la plus grave contre les infrastructures critiques danoises à ce jour", l'inscrivant dans le prolongement de plusieurs événements survenus en l'espace de quelques jours: incursions de drones présumés russes en Pologne et Roumanie, violation de l'espace aérien de l'Estonie par des chasseurs russes et attaque de pirates informatiques contre des aéroports européens.

(Ananya Palyekar, version française Bertrand Boucey)