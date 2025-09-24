 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'aéroport d'Aalborg au Danemark fermé en raison de drones
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 23:31

L'aéroport d'Aalborg, au Danemark, a été fermé mercredi soir en raison de la présence de drones, a déclaré un porte-parole, sans préciser le nombre d'engins suspects.

Quatre vols ont été perturbés par cette intrusion, a-t-il ajouté.

L'aéroport de Copenhague, la capitale du Danemark, a été fermé pendant quatre heures lundi soir après que deux ou trois "gros" drones ont été aperçus en vol dans ses environs immédiats.

Le Danemark a qualifié cet incident d'"attaque la plus grave contre les infrastructures critiques danoises à ce jour", l'inscrivant dans le prolongement de plusieurs événements survenus en l'espace de quelques jours: incursions de drones présumés russes en Pologne et Roumanie, violation de l'espace aérien de l'Estonie par des chasseurs russes et attaque de pirates informatiques contre des aéroports européens.

(Ananya Palyekar, version française Bertrand Boucey)

Guerre en Ukraine
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président chinois Xi Jinping s'exprime par visoconférence lors d'un sommet au siège des Nations Unies, à New York, aux Etats-Unis, le 14 septembre 2025 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
    Climat: Xi défend le solaire et l'éolien, en contre-pied de Trump
    information fournie par AFP 25.09.2025 00:09 

    Après le discours pro-pétrole et énergies fossiles de Donald Trump la veille, le président chinois Xi Jinping a dit au monde mercredi que l'avenir appartenait aux énergies renouvelables, dévoilant le premier objectif chiffré de réduction des émissions de gaz à ... Lire la suite

  • Le maire de Saint-Etienne, Gaël Perdriau (au centre), arrive au palais de justice de Lyon pour assister à son procès pour une affaire de chantage à la sextape, le 22 septembre 2025 ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )
    Procès de la sextape: le maire de Saint-Etienne face à ses propres mots
    information fournie par AFP 24.09.2025 23:19 

    A la barre des prévenus mercredi, le maire de Saint-Etienne Gaël Perdriau, jugé pour chantage à la sextape, explique avec pédagogie la politique et le budget municipal, mais perd un peu sa contenance confronté à un enregistrement de ses propres propos. L'édile ... Lire la suite

  • Un mineur secouru embrasse un de ses proches après être sorti d'une mine effondrée à Segovia, en Colombie, le 24 septembre 2025 ( AFP / JAIME SALDARRIAGA )
    Colombie: 23 mineurs sortent vivants d'une mine effondrée
    information fournie par AFP 24.09.2025 22:51 

    Les 23 mineurs coincés depuis deux jours dans une mine d'or effondrée en Colombie en ont été extraits vivants mercredi par les secours, sous les applaudissements de leurs proches rongés par l'angoisse. Des images diffusées par l'Agence nationale des mines (ANM) ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 7 août 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street termine en baisse, souffle après des records
    information fournie par AFP 24.09.2025 22:31 

    La Bourse de New York a clôturé en baisse mercredi, plombée par le recul de plusieurs capitalisations géantes, les investisseurs se montrant prudents avant la publication de nouvelles données sur l'emploi et l'inflation. Le Dow Jones a perdu 0,37%, l'indice Nasdaq ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank