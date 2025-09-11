L’AEK veut se séparer d’Anthony Martial

De pire en pire, cette carrière.

L’AEK cherche à se séparer de l’international français Anthony Martial, annonce The Sun, ce jeudi . Selon le journal anglais, le joueur formé à l’OL aurait perdu sa place dans la hiérarchie à la suite de l’arrivée du nouvel entraîneur Marko Nikolić en juin dernier. À tel point que le coach serbe a écarté le Français de l’équipe de l’AEK pour la Ligue Conférence. Arrivé à Athènes la saison dernière pour trois ans, après neuf saisons sous le maillot de Manchester United , l’attaquant de 29 ans n’entre plus dans les plans du club, comme il n’entrait plus dans ceux des Red Devils .…

KM pour SOFOOT.com