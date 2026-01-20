 Aller au contenu principal
L'activité dingue de Yehvann Diouf face au Maroc en une image
20/01/2026 à 14:38

Ne cherchez plus, on a trouvé le véritable homme du match. Yehvann Diouf est bien le gardien qui a fait le plus d’efforts pendant la finale de cette CAN 2025, remportée 1-0 par le Sénégal. Oui oui, vous avez bien lu. Et pour preuve, voici la heat-map, réalisée par nos soins . Pour rappel, une heatmap est une représentation visuelle de données spatialisées, où l’intensité des couleurs indique la fréquence ou la concentration d’actions dans une zone donnée (plus la couleur est chaude, plus l’activité est élevée).

La heatmap de Yehvann Diouf hier 🥵 pic.twitter.com/MZziDIrSAb…

SW pour SOFOOT.com

Sport
