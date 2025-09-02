 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'accueil démentiel des supporters du Betis pour le retour d'Antony
information fournie par So Foot 02/09/2025 à 09:15

L’amour ouf.

Après un prêt fructueux de six mois la saison dernière, Antony est définitivement de retour en Andalousie après que Manchester United a accepté de laisser l’international brésilien s’engager avec le Real Betis pour un transfert avoisinant les 22 millions d’euros .…

LB pour SOFOOT.com

