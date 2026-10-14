L'accord UE-Chine sur les hybrides ne règle pas le problème des équipementiers-FIEV

L'accord entre l'Union européenne et la Chine pour réduire les importations de voitures hybrides chinoises en Europe va dans la bonne direction mais ne s'attaque pas à la question de la forte hausse des importations de pièces et composants chinois, a dit mercredi le président de la Fédération des industries des équipements pour véhicules (Fiev).

"C'est un élément positif mais c'est insuffisant pour résoudre notre problème", a déclaré Jean-Louis Pech au cours d'une conférence de presse. "L'accord protège les constructeurs mais laisse la porte ouverte à l'importation de pièces."

L'Union européenne a annoncé la semaine dernière un accord avec la Chine pour instaurer des quotas et réduire de moitié ses exportations de véhicules hybrides vers l'Europe, celles-ci ayant fortement augmenté après l'instauration en octobre 2024 de droits de douane supplémentaires sur les modèles électriques chinois importés sur le marché européen.

Mais les équipementiers, touchés de plein fouet par la croissance des importations chinoises de pièces et composants - elles ont bondi de 67% entre 2021 et 2025 - attendent surtout un accord sur le "Made in Europe", une obligation de contenu local fixée à l'industrie pour bénéficier en retour des aides publiques et échapper aux droits de douane supplémentaires sur l'électrique.

Les discussions, dans le cadre de l'"Industrial Accelerator Act", battent toujours leur plein, tant sur le niveau de contenu local (70% ou 75%), sa définition ou encore son périmètre technologique (électrique seul ou élargi aux pièces thermiques) et géographique, Union à 27 ou en incluant la Turquie, le Maroc et le Royaume-Uni.

(Reportage Gilles Guillaume)