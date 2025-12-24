L’AC Milan se sépare enfin de Divock Origi
Deux ans et demi de silence.
Il fallait presque ressortir les archives pour se souvenir de Divock Origi sous le maillot rossoneri . Dans un communiqué publié par le club, l’AC Milan a officialisé la résiliation du contrat de l’attaquant belge, arrivé libre de Liverpool à l’été 2022 et devenu depuis un fantôme de San Siro. Sa dernière apparition remonte au 28 mai 2023 , lors d’une victoire contre la Juventus (1-0).…
SF pour SOFOOT.com
