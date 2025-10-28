L'AC Milan s'en sort très bien contre l'Atalanta
Atalanta 1-1 AC Milan
Buts : Lookman (35e) pour La Dea // Ricci (4e) pour les Rossoneri
Plus d’informations à suivre… …
EL pour SOFOOT.com
L'équipe de France féminine de football a été éliminée en demi-finales de la Ligue des nations par l'Allemagne après avoir concédé le nul (2-2) mardi à Caen (Calvados), quatre jours après un revers au match aller (1-0). Largement dominées vendredi à Düsseldorf, ... Lire la suite
Les Bleues n'y arrivent toujours pas contre l'Allemagne: malgré une intensité retrouvée, l'équipe de France a fait match nul (2-2) mais ne verra pas la finale de la Ligue des nations face à l'Espagne après sa défaite de l'aller (1-0). Les scenarii se ressemblent ... Lire la suite
Malgré un visage bien plus conquérant que lors du match aller, l'équipe de France de Laurent Bonadei prend la porte en demi-finales de Ligue des nations. Le nul contre l'Allemagne (2-2) a rappelé de mauvais souvenirs du dernier Euro, entre incapacité à concrétiser ... Lire la suite
Les gros au rendez-vous Après trois défaites en quatre matchs, dont deux à domicile, l’AS Saint-Étienne s’est rachetée devant son public. Et de quelle manière : les Verts ont été impitoyables envers Pau (6-0) . Un set qui permet à Sainté de se relancer. Avec un ... Lire la suite
