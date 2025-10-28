 Aller au contenu principal
L'AC Milan s'en sort très bien contre l'Atalanta
information fournie par So Foot 28/10/2025 à 22:43

L'AC Milan s'en sort très bien contre l'Atalanta

L'AC Milan s'en sort très bien contre l'Atalanta

Atalanta 1-1 AC Milan

Buts : Lookman (35e) pour La Dea // Ricci (4e) pour les Rossoneri

Plus d’informations à suivre…

EL pour SOFOOT.com

L'offre BoursoBank