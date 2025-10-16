L'AC Ajaccio reprend la compétition à Bonifacio
Cap sur la R2.
L’AC Ajaccio peut se déplacer à Bonifacio ce dimanche. Rendez-vous à 15 heures au stade Antoine-Tassitro pour la première de l’ACA en Régional 2. Le club est autorisé à reprendre la compétition après un été de rétrogradation administrative et de litiges. La FIFA avait décidé de bloquer les licences des joueurs acéistes dans le cadre d’un litige l’opposant à Youcef Belaïli. Le joueur avait réclamé une belle somme (380 000 euros) au club corse, sur la base d’un document prétendant un accord entre l’ACA et son ancienne équipe, Al-Ahli Saudi FC.…
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
