L’AC Ajaccio écrit à la FIFA pour rapporter l’escroquerie de Youcef Belaïli

L’empire contre-attaque.

Ce qui devait être un mariage sportif prometteur tourne définitivement au vinaigre. Entre absences mystérieuses, accusations de vol, tensions disciplinaires et histoires d’argent, le feuilleton Youcef Belaïli-AC Ajaccio ressemble désormais à un mauvais thriller juridique . Rétrogradé administrativement en Régional 2 et interdit de recrutement depuis juillet dernier par la FIFA , le club corse est désormais dos au mur et cherche donc à se défendre, lui que se sent pris « en otage » . dans cette affaire. Ainsi, les Corses ont pris leur plume et adressé un courrier à Gianni Infantino, président de la FIFA .…

SF pour SOFOOT.com