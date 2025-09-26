L’AC Ajaccio écrit à la FIFA pour rapporter l’escroquerie de Youcef Belaïli
L’empire contre-attaque.
Ce qui devait être un mariage sportif prometteur tourne définitivement au vinaigre. Entre absences mystérieuses, accusations de vol, tensions disciplinaires et histoires d’argent, le feuilleton Youcef Belaïli-AC Ajaccio ressemble désormais à un mauvais thriller juridique . Rétrogradé administrativement en Régional 2 et interdit de recrutement depuis juillet dernier par la FIFA , le club corse est désormais dos au mur et cherche donc à se défendre, lui que se sent pris « en otage » . dans cette affaire. Ainsi, les Corses ont pris leur plume et adressé un courrier à Gianni Infantino, président de la FIFA .…
SF pour SOFOOT.com
