 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L’AC Ajaccio écrit à la FIFA pour rapporter l’escroquerie de Youcef Belaïli
information fournie par So Foot 26/09/2025 à 15:22

L’AC Ajaccio écrit à la FIFA pour rapporter l’escroquerie de Youcef Belaïli

L’AC Ajaccio écrit à la FIFA pour rapporter l’escroquerie de Youcef Belaïli

L’empire contre-attaque.

Ce qui devait être un mariage sportif prometteur tourne définitivement au vinaigre. Entre absences mystérieuses, accusations de vol, tensions disciplinaires et histoires d’argent, le feuilleton Youcef Belaïli-AC Ajaccio ressemble désormais à un mauvais thriller juridique . Rétrogradé administrativement en Régional 2 et interdit de recrutement depuis juillet dernier par la FIFA , le club corse est désormais dos au mur et cherche donc à se défendre, lui que se sent pris « en otage » . dans cette affaire. Ainsi, les Corses ont pris leur plume et adressé un courrier à Gianni Infantino, président de la FIFA .…

SF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank