L'ABP, le plus grand fonds de pension européen, réduit considérablement ses avoirs en bons du Trésor au premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Yoruk Bahceli

La valeur des obligations d'État américaines détenues par le plus grand fonds de pension européen a chuté de près de 75% au cours du premier trimestre, alors que celui-ci a continué à réduire sa position sur les bons du Trésor, selon une ventilation de ses investissements. La valeur des titres du Trésor américain détenus par le fonds de pension néerlandais ABP est tombée à 4 milliards d’euros (4,57 milliards de dollars) au cours des trois premiers mois de l’année, selon un document présentant son portefeuille obligataire au 31 mars, contre 15 milliards d’euros à la fin de l’année 2025.

Un porte-parole de l’ABP a confirmé que le fonds de pension avait réduit ses avoirs directs en bons du Trésor américain. La valeur des titres du Trésor américain détenus par l’ABP n’a cessé de baisser au cours des deux dernières années, passant de 29 milliards d’euros à la fin de l’année 2024 .

Les allocations des investisseurs étrangers en actifs américains font l’objet d’une surveillance étroite, car les confrontations du président Donald Trump avec ses alliés sur les questions commerciales et de sécurité, ainsi que ses attaques contre la Réserve fédérale américaine, ont attisé les inquiétudes des investisseurs quant à la sécurité du dollar et des bons du Trésor américain. Un certain nombre de fonds de pension nordiques ont commencé à se montrer réticents à détenir des actifs américains en début d’année, lorsque Trump a menacé d’augmenter les droits de douane sur les pays européens à moins que les États-Unis ne soient autorisés à acheter le Groenland. L’ABP a toutefois indiqué que l’une des raisons pour lesquelles il avait réduit ses avoirs en bons du Trésor était sa préparation à la transition vers le nouveau système néerlandais de fonds de retraite .

La transition du système néerlandais de retraite professionnelle vers un régime à cotisations définies, plutôt qu’à prestations définies, va modifier la manière dont ces fonds, qui sont de gros acheteurs d’obligations d’État européennes, vont investir. L’ABP passera au nouveau système en 2027.

“Dans le cadre de la préparation à la transition vers le nouveau système de retraite à cotisations définies aux Pays-Bas, les obligations d’État libellées en euros sont devenues des investissements relativement plus attractifs que leurs équivalents hors zone euro pour se couvrir contre le risque de taux d’intérêt”, a déclaré un porte-parole. La valeur du portefeuille d’obligations européennes de l’ABP est passée de 104,3 milliards d’euros à 123,5 milliards d’euros à la fin de l’année 2025, selon ce document. La valeur de son portefeuille d’obligations d’État allemandes, référence pour la zone euro, est passée de 24 milliards à 33,5 milliards d’euros.

(1 dollar = 0,8746 euro)