Kylian Mbappé signe un doublé avec le Real Madrid

Il est de retour dans la course au Ballon d’or !

Un peu plus d’un mois après la rouste reçue face au Paris Saint-Germain à la Coupe du monde des clubs, Kylian Mbappé était de retour avec le Real Madrid sur les terrains ce mardi soir. Pour leur premier match amical de la saison 2025-2026, les Madridistas se déplaçaient dans les Alpes autrichiennes, à Innsbruck, pour affronter le Tyrol, leader du championnat local après deux journées.…

MBC pour SOFOOT.com