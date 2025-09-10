Kylian Mbappé revient sur son litige financier avec le PSG

Il aurait même pu manifester en ce 10 septembre.

Dans son entretien accordé à L’Équipe Mag , Kylian Mbappé est revenu sur les 55 millions d’euros qu’il réclamait au Paris Saint-Germain . Une somme qu’on lui doit tout simplement de par son travail explique t-il : « J’ai signé un contrat de travail. Je voulais juste être payé. Je n’ai rien contre le PSG, j’aime ce club, j’y ai des amis . Mais c’est le seul moyen pour récupérer mon dû, quelque chose que j’ai mérité de la sueur de mon front […] au bout d’un moment, il faut bien réagir. » …

KM pour SOFOOT.com