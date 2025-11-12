Kylian Mbappé revient sur sa soirée du 13 novembre 2015
Une soirée qui restera dans toutes nos mémoires.
À la veille d’une rencontre à la date spéciale, Kylian Mbappé a évoqué ce mercredi en conférence de presse ce que représentait pour lui la journée du 13 novembre , dix ans après les attentats ayant touché Paris.…
KM pour SOFOOT.com
