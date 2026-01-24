Kylian Mbappé offre provisoirement la tête de la Liga au Real Madrid
Villarreal 0-2 Real Madrid
Buts : Mbappé (47ᵉ, sp, 90ᵉ+4)
L’homme providentiel. Le Real Madrid s’est adjugé le choc de la 21ᵉ journée de la Liga face à Villarreal, 3ᵉ, ce samedi après-midi grâce à un doublé de l’intenable Kylian Mbappé (0-2). Comme le suggère le score, cette rencontre n’a pas été particulièrement passionnante, notamment les 40 premières minutes qui ont été insipides. Heureusement tout s’est accéléré lors du second acte.…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer