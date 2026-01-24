 Aller au contenu principal
Eden Hazard vole au secours de Pocognoli
Un soutien de poids. En grande difficulté avec l’AS Monaco, qui a encore été décevante en signant un triste nul face au Havre ce samedi (0-0), Sébastien Pocognoli se retrouve dans une situation plus que délicate. Mais heureusement pour lui, la star nationale belge Eden Hazard a volé à son secours. L’ancien joyau de Chelsea a déclaré en marge du match caritatif « Fight Aids Cup » qu’il fallait lui faire confiance : « J’ai joué avec “Poco” en sélection. Je le connais très bien, c’est un super gars, a déclaré Hazard . Il arrive dans une équipe où il y a pas mal de blessés. Ce n’est pas facile. C’est un moment compliqué. Il a fait du super bon travail l’année dernière en Belgique. Il a été champion (avec l’Union saint-gilloise, NDLR) . »

« Il faut lui laisser du temps »

L’ancien joueur du LOSC a ensuite poursuivi en demandant de la patience aux Monégasques : « Il faut juste lui laisser un peu de temps. Dans le football, il n’y en a pas beaucoup. C’est le problème dans le football. Mais il a de la qualité en tant que coach et de l’expérience comme joueur. Il faut juste que les blessés reviennent et la confiance dans le groupe aussi. » Aux commandes de l’ASM depuis le 11 octobre 2025, l’ancien membre des Diables rouges a perdu plus de matchs qu’il n’en a gagné (7G, 4N, 8P) et a une moyenne de points par match de 1,32. Sans compter que Monaco, 10 e , n’a pas gagné le moindre match en Ligue 1 depuis fin novembre.

TM pour SOFOOT.com

