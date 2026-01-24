Gouiri et l'Olympique de Marseille ne font qu'une bouchée de Lens

Il n'y a pas eu match ce samedi soir entre l'Olympique de Marseille et le RC Lens. Asphyxiés d'entrée de jeu par les Phocéens, les Sang et Or, qui restaient sur 10 victoires consécutives en Ligue 1, n'ont jamais fait le poids et s'inclinent lourdement au Vélodrome (3-1). En forme étincelante, Amine Gouiri s'est illustré en inscrivant un doublé.

Marseille 3-1 Lens

Buts : Gouiri (3ᵉ, 75ᵉ), Nwaneri (13ᵉ) pour les Olympiens // Fofana (85ᵉ) pour les Sang et Or

Le choc de la 19ᵉ journée a largement tourné en la faveur de l’Olympique de Marseille ce samedi soir en clôture de la 19ᵉ journée de Ligue 1 (3-1). Mis en difficulté dès l’entame de la partie, les Lensois n’ont pas existé face à des Phocéens très inspirés et portés par Amine Gouiri, auteur d’un doublé.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com