Kylian Mbappé ne sera pas du déplacement en Azerbaïdjan
Dire qu’il lui suffisait d’enlever son maillot pour son doublé pour être suspendu.
Avec sa large victoire face à l’Ukraine ce jeudi soir au Parc des Princes (4-0), l’équipe de France a validé son ticket pour la Coupe du monde 2026. Assurés de finir premiers de leur groupe, les Bleus se déplacent en Azerbaïdjan dimanche pour leur dernier match de l’année.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
