Kylian Mbappé n'aime pas qu'on l'appelle « Kyks »

Kylian Mbappé a la mémoire courte.

Dans un extrait inédit – balancé ce jeudi – de son interview chez Clique qui avait été diffusée le 9 décembre, le génie français évoque ses différents surnoms. Alors, plutôt Kyky ou Kyks ? « Mon père avait un chien qui s’appelait “Kyky” , explique-t-il . Donc pour moi “Kyky”, c’est un nom de chien. Après, je préférais Kyky, mais depuis que les gens savent… je ne sais pas comment les gens ont trouvé ça, qu’on m’appelait “Kyks”. C’était mes proches qui m’appelaient comme ça. Donc moi quand on m’appelait “Kyks” avant, je me retournais direct parce que je sais que c’est quelqu’un qui me connaît. Maintenant que c’est sorti à la télé – ce sont des joueurs qui ont dû le dire – les gens m’appellent “Kyks” , et moi je me retourne et je vois que c’est quelqu’un que je ne connais pas. Je me dis “Oh, putain, qu’est-ce qu’il fait ?” Si tu m’appelles comme ça, c’est que tu me connais. Mais maintenant, tout le monde m’appelle comme ça, donc… » …

JB pour SOFOOT.com