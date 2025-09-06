Kylian Mbappé : « Lunaire d'atteindre ce chiffre »

Avis aux amateurs d’anis, Kylian Mbappé en est à 51.

51 buts avec l’équipe de France, oui. Soit le même nombre que Thierry Henry, qu’il a donc égalé : en marquant la réalisation du break contre l’Ukraine dans un match comptant pour les qualifications à la Coupe du monde 2026, l’avant-centre a ainsi fait gagner les Bleus tout en rejoignant l’ancien attaquant d’Arsenal au deuxième rang des meilleurs scoreurs de l’EDF . « Maintenant, je souhaite le dépasser , a dès lors réagi le joueur du Real Madrid, au micro de TF1. C’est un honneur d’égaler un joueur comme Thierry Henry, tout le monde sait ce qu’il représente pour les Français. C’est quelqu’un qui a ouvert la voie, et qui a fait d’énormes choses. J’ai beaucoup de respect, d’admiration pour lui. Atteindre ce genre de chiffre, c’est lunaire. Je veux continuer, j’aime ça. »…

FC pour SOFOOT.com