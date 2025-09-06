Kylian Mbappé : le syndrome du sauveur

L'équipe de France a remporté sa première bataille dans cette campagne qualificative pour le Mondial (2-0 en Ukraine) et Kylian Mbappé a rejoint Thierry Henry au classement des buteurs : que demande le peuple ? Le peuple aurait sûrement préféré que tout ça se déroule dans un match complètement abouti, comme le fut la première mi-temps dans laquelle le capitaine s'est montré effacé. Alors comment analyser ce match du Kyks ?

Kylian Mbappé est-il un rabat-joie ? On est en droit de se poser la question, en voyant l’attaquant de l’équipe de France prendre plaisir à couper net la ola que le public ukrainien, exilé en Pologne, entretenait fièrement depuis de longues minutes. Les Bleus prenaient la marée des bleus d’Ukraine depuis le retour des vestiaires – Maignan, son poteau et le crâne d’Ibou Konaté repoussant leurs espoirs d’égalisation -, quand leur capitaine a sorti son lasso pour saisir la longue ouverture d’Aurélien Tchouaméni, effacer le néo-parisien Illya Zabarnyi et coucher Anatoliy Trubin. 2-0, silence à Wrocław, et célébration monocle. « Pour un proche qui a des nouvelles lunettes » , dit-il. Surtout, avec ce 51 e but inscrit en sélection, le Kyks rejoint Thierry Henry sur la deuxième marche du podium des buteurs, et a désormais dans son viseur Olivier Giroud et ses 57 cachous.

51- Kylian Mbappé a inscrit son 51e but avec la France, égalant ainsi Thierry Henry au rang de second meilleur buteur de l’histoire des Bleus (57 pour Olivier Giroud). Jefe. pic.twitter.com/9FxLNQqGyd…

Par Mathieu Rollinger pour SOFOOT.com