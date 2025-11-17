Kylian Mbappé imagine à quoi son jeu ressemblera dans quelques années
Kylian, il a changé.
Dans le numéro du So Foot Club spécial Noël (en kiosque ce mercredi 19 novembre), Kylian Mbappé se confie en exclusivité. Interrogé en marge d’une opération en faveur des enfants avec son association IBKM (Inspired By Kylian Mbappé) à Madrid, le buteur madrilène est revenu sur son adaptation au Real, et surtout son évolution sur le terrain au fil des années .…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer