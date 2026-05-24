Kylian Mbappé fait tomber un nouveau record

À jamais le premier. Avec un ultime but inscrit face à l’Athletic Club samedi soir (4-2), Kylian Mbappé a donc inscrit 25 buts en Liga cette saison . Une barre symbolique qu’il atteint pour la sixième année consécutive.

🇫🇷 Kylian Mbappé devient le 1er joueur français de l'histoire à atteindre la barre des 25 buts lors de 6 saisons consécutives dans les 5 grands championnats.…

LB pour SOFOOT.com