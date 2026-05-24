Kylian Mbappé fait tomber un nouveau record
À jamais le premier. Avec un ultime but inscrit face à l’Athletic Club samedi soir (4-2), Kylian Mbappé a donc inscrit 25 buts en Liga cette saison . Une barre symbolique qu’il atteint pour la sixième année consécutive.
🇫🇷 Kylian Mbappé devient le 1er joueur français de l'histoire à atteindre la barre des 25 buts lors de 6 saisons consécutives dans les 5 grands championnats.…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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