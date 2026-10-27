Kylian Mbappé, élu mais pas approuvé

Kylian Mbappé ne sera pas le Ballon d’or 2026. Une déception de plus, d’autant plus rageante qu’il échoue cette fois sur la deuxième marche du podium. Mais c’est peut-être finalement une bonne nouvelle pour lui, et un peu pour le foot en général.

La soirée fut longue à Londres. Elle a démarré avec du retard. Elle s’est éternisée à force de discours convenus et de coupures publicitaires. Et à l’approche de minuit, heure française, le verdict est tombé. Harry Kane est the chosen one , le Ballon d’or masculin 2026. Sa décision de trahir les Spurs pour rejoindre l’ogre bavarois aura été clairement une des plus judicieuse de sa carrière. Calé, voire enfoncé, dans son fauteuil, lui qui était parmi les premiers installés, Kylian Mbappé a applaudi poliment, rongeant sûrement intérieurement son frein.

Il devait pourtant s’en douter. Sa campagne médiatique a davantage agacé que convaincu, entre arrogance mal maitrisée et maladresses inhabituelles dans sa communication. Son club, le Real Madrid, n’avait pas de toute façon suivi. Tous les débats tournaient en boucle autour d’un même problème : aucun titre. Le seul argument du capitaine des Bleus s’appuyait sur ses stats hors-normes. 25 buts en Liga, plus 15 en Ligue des champions sous le maillot blanc du Real Madrid, 10 à la Coupe du monde avec les Bleus : ça pose un homme. Or il n’avait fait gagner aucune de ses équipes. Deux équipes qui ont d’ailleurs vu leur route être barrées par celles du futur lauréat, Harry Kane (élimination en quarts de finale de C1 par le Bayern et défaite au match pour la 3e place en Coupe du monde), avec qui l’écart serait finalement minuscule.…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com