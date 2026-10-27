Football: L'Espagnole Putellas remporte son troisième Ballon d'Or féminin

Ballon d'Or

par Lori Ewing

L'Espagnole ‌Alexia Putellas a remporté lundi le Ballon d'Or féminin ​pour la troisième fois de sa carrière après ses triomphes en 2021 et 2022.

La nouvelle joueuse des London City Lionesses rejoint au ​sommet du palmarès sa compatriote Aitana Bonmati, sacrée lors des trois dernières ​années.

La milieu de terrain de 32 ⁠ans a devancé son ex-coéquipière du FC Barcelone, la Polonaise ‌Ewa Pajor, et la Jamaïcaine de Manchester City, Khadija Shaw.

Absente des 30 nommées en raison d'une ​fracture du péroné ‌gauche survenue en novembre dernier, Aitana Bonmati voit ⁠une compatriote et une ancienne coéquipière lui succéder.

Avant de rejoindre les London City Lionesses cet été, Alexia Putellas a effectivement ⁠tout gagné ‌l'an passé avec le FC Barcelone : la Ligue ⁠des champions, le championnat d'Espagne, la Coupe d'Espagne et la ‌Supercoupe d'Espagne.

Elle a également été désignée meilleure joueuse ⁠de la dernière édition de la Ligue des ⁠champions.

"C'est un ‌plaisir d'être à nouveau ici. Merci à ceux qui ont pensé ​que je méritais cette ‌récompense", a-t-elle déclaré sur scène. "Je veux commencer par vous remercier, mes coéquipières. Je ​pense que chacune d'entre-nous aurait pu remporter ce trophée."

La désormais triple lauréate est surtout revenue d'une grave blessure ⁠au genou à l'été 2022, année de son deuxième Ballon d'Or, avant de remporter la Coupe du monde 2023 avec sa sélection.

Trois Françaises étaient nommées parmi les 30 finalistes : Wendie Renard (14e), Selma Bacha (20e), et Melvine Malard (28e).

(Reportage de Lori Ewing, rédigé ​par Vincent Daheron)