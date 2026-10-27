Football-Harry Kane remporte le Ballon d'Or 2026, Mbappé 2e

Ballon d'Or

par Lori Ewing

Harry Kane a remporté lundi son premier Ballon ‌d'Or, devant le Français Kylian Mbappé et l'Espagnol Lamine Yamal, couronnant une saison record en club comme en sélection.

L'attaquant du Bayern Munich ​succède à Ousmane Dembélé, septième cette année après son deuxième titre consécutif en Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain.

Âgé de 33 ans, Harry Kane est le cinquième Anglais à décrocher la plus prestigieuse récompense individuelle après Stanley Matthews, Bobby Charlton, Kevin Keegan et Michael Owen, dernier ​lauréat en 2001.

"Wow, wow, wow !", a d'abord réagi Harry Kane en montant sur scène après avoir reçu le Ballon d'Or des mains du Brésilien Ronaldo, sacré en 1997 et ​2002.

"Je suis presque sans voix. Être ici à Londres le rend encore ⁠plus spécial. C'était un bon présage pour moi ce soir. Merci à tous ceux qui ont voté pour moi. J'imagine ‌que ça n'a pas été facile cette année. Il y a quelques joueurs de classe mondiale dans la salle."

Longtemps décrié pour sa carrière professionnelle vierge de titres, l'Anglais a rempli son armoire à trophées depuis son ​transfert au Bayern Munich, à l'été 2023.

En 2025-2026, ‌il a non seulement remporté la Bundesliga et la Coupe d'Allemagne, il a surtout affolé ⁠les compteurs de buts.

Le capitaine de l'Angleterre a signé la saison la plus prolifique de sa carrière, avec 61 buts en 51 matches toutes compétitions confondues avec le Bayern Munich.

"Sans vous, ce n'aurait pas été possible", a-t-il déclaré envers ses coéquipiers et son club. "Depuis que ⁠je suis avec vous, j'ai ‌progressé en tant que joueur, que personne et que leader."

Son influence s'est également transposée en sélection. Alors que ⁠l'Angleterre tentait une nouvelle fois de mettre fin à des décennies de disette en Coupe du monde, l'attaquant s'est imposé comme l'un ‌de ses leaders

Il a inscrit six buts durant le Mondial et conduit l'Angleterre en demi-finales.

Au total, il a marqué ⁠73 buts, club et sélection confondus, un total rarement atteint à l'ère moderne.

Ce Ballon d'Or récompense ⁠également un parcours remarquable, à ‌la trajectoire inhabituelle.

Longtemps en difficulté pour s'imposer à Tottenham lorsqu'il était jeune, il est devenu l'un des avant-centres les plus complets de sa ​génération, capable de marquer dans toutes les positions avec les qualités d'un ‌meneur de jeu.

La 70e édition du Ballon d'Or, dont la cérémonie avait lieu pour la première fois à Londres, était particulièrement ouverte entre les nombreux joueurs ​du Paris Saint-Germain, titré pour la deuxième année consécutive en Ligue des champions, ou les Espagnols, sacrés champion du monde cet été.

Lamine Yamal, l'un des grands favoris, a pris la troisième place, un an après avoir échoué à la deuxième place.

Le Français Kylian ⁠Mbappé ou l'Argentin Lionel Messi, auteur d'une Coupe du monde remarquable conclue par une défaite en finale, pouvaient également espérer l'emporter. L'octuple Ballon d'Or a finalement terminé cinquième.

Avec cinq représentants parmi les 30 nommés, la France a placé trois joueurs dans le top 10 : Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Michael Olise, neuvième.

Le Paris Saint-Germain, qui comptait dix joueurs parmi les 30 finalistes, en place autant puisqu'en plus de "Dembouz", Khvicha Kvaratskhelia a pris la sixième place tandis que le champion du monde Fabian Ruiz a terminé dixième.

(Reportage de Lori Ewing, version ​française Vincent Daheron, édité par Camille Raynaud)