Kylian Mbappé assiste à Maroc-Mali avec le maillot d’Hakimi
Deux frères.
Probablement déçu de ne pas être la personnalité préférée des Français, Kylian Mbappé a assisté comme prévu au choc Maroc-Mali ce vendredi au stade Prince-Moulay-Abdellah de Rabat . L’international français s’est affiché avec le maillot des Lions de l’Atlas floqué Achraf Hakimi , son ex-coéquipier au PSG et ami proche qui n’a toujours pas joué la moindre minute dans cette CAN 2025.…
TM pour SOFOOT.com
