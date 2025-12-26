 Aller au contenu principal
Kylian Mbappé assiste à Maroc-Mali avec le maillot d’Hakimi
information fournie par So Foot 26/12/2025 à 22:05

Deux frères.

Probablement déçu de ne pas être la personnalité préférée des Français, Kylian Mbappé a assisté comme prévu au choc Maroc-Mali ce vendredi au stade Prince-Moulay-Abdellah de Rabat . L’international français s’est affiché avec le maillot des Lions de l’Atlas floqué Achraf Hakimi , son ex-coéquipier au PSG et ami proche qui n’a toujours pas joué la moindre minute dans cette CAN 2025.…

TM pour SOFOOT.com

A lire aussi

  • Le Maroc et la Mali se partagent le point du nul
    Le Maroc et la Mali se partagent le point du nul
    information fournie par So Foot 26.12.2025 23:07 

    Maroc 1-1 Mali Buts : Díaz (sp, 45+5ᵉ) pour les Lions de l’Atlas // Sinayoko (sp, 64ᵉ) Tout sauf nul.… TM pour SOFOOT.com

  • Patrick Dorgu et Manchester United dominent Newcastle
    Patrick Dorgu et Manchester United dominent Newcastle
    information fournie par So Foot 26.12.2025 23:02 

    Manchester United 1-0 Newcastle But : Dorgu (25ᵉ) L’éclair de Patrick et puis c’est tout.… TM pour SOFOOT.com

  • Le maire de New York garde un excellent souvenir de Sénégal-France en 2002
    Le maire de New York garde un excellent souvenir de Sénégal-France en 2002
    information fournie par So Foot 26.12.2025 20:54 

    Pas un doux souvenir pour tout le monde. Dans un entretien sur la chaîne YouTube Pharaohtalks, Zohran Mamdani, le nouveau maire de New York, qui a récemment reçu un maillot de Marouane Chamakh, a fait une déclaration qui risque de rappeler de mauvais souvenirs ... Lire la suite

  • La Zambie et les Comores signent un triste nul
    La Zambie et les Comores signent un triste nul
    information fournie par So Foot 26.12.2025 20:31 

    Zambie 0-0 Comores Ah, le match a commencé ?! En quête d’un premier succès dans cette CAN, la Zambie et les Comores n’ont pas régalé en signant un triste match nul ce vendredi au stade Mohammed V de Casablanca (0-0). Le ton a été donné dès le premier acte. Malgré ... Lire la suite

